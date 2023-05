Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus è tutto ancora da decifrare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di divorzio, il club bianconero punterebbe su un profilo giovane e dai costi abbordabili. Esclusi al momento i nomi di Conte e Spalletti, le due candidature forti al momento sarebbero quelle di Tudor e Thiago Motta. Il tecnico del Bologna però non sarebbe l'unico ex nerazzurro nel radar della Juventus: un nome a sorpresa, in arrivo dall’estero, potrebbe essere quello di Conceiçao.