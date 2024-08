Il mercato del Napoli in attacco resta in una fase di stallo. Per accogliere Romelu Lukaku serve la cessione di Victor Osimhen, anche se al momento è tutto fermo perché non sono ancora arrivate offerte convincenti per l'attuale 9 azzurro.

Antonio Conte, che ha avuto Big Rom nella vincente esperienza all'Inter, non ha fatto mistero al numero uno del club "dell’urgenza che ha di avere Lukaku, a prescindere dalla cessione di Osimhen", scrive il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano generalista l'obiettivo è averlo entro la metà di questa settimana.