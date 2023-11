Ospite degli studi di DAZN per il format 'Croquetas', l'ex Lazio, Inter e Juventus Hernanes ha rivelato un retroscena legato al suo storico soprannome: "Mi chiamano ‘Il Profeta’ dal 2008/2009, quando vestivo la maglia del Sao Paulo grazie a un giornalista brasiliano, ma è un errore in realtà. Durante le interviste parlavo in modo riflessivo, anche strano secondo lui e voleva fare una puntata di una trasmissione molto importante, di cui lui era regista, in Brasile su di me chiamandola ‘Hernanes “Il Poeta”’.

Ha lasciato queste indicazioni a un suo collaboratore che però non ricordava il soprannome che volesse darmi e indeciso sul da farsi mi ha chiamato “Il Profeta’”.