Dopo il ko incassato dal Marocco al 98esimo contro l'Ucraina, nel secondo match di Parigi 2024, gol che ha messo il punto su una gara che i marocchini hanno giocato in inferiorità numerica per metà del secondo tempo, l'ex giocatore dell'Inter, Achraf Hakimi ha espresso tutto il suo disappunto ai microfoni di Arryadia TV: "Non ho molte spiegazioni. Ci è mancata l'esperienza, non siamo riusciti a concludere i movimenti anche se abbiamo avuto molte occasioni. Penso che avremmo dovuto segnare".

"Tornei come questo sono competizioni di alto livello. Quando crei così tante occasioni, devi segnare uno o due gol, altrimenti le altre squadre possono segnare anche contro di noi e puoi perdere la partita come oggi" ha concluso.