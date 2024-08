Problemi per l'ex nerazzurro Ivan Perisic. Come riportato da 24sata, l'esterno è stato escluso dai convocati per la sfida di domani contro la Locomotiva. Come si apprende, le ragioni dell'esclusione non sono legate a infortuni o a problemi fisici, bensì a problemi di natura disciplinare. Il tecnico Gennaro Gattuso ha dunque deciso di escludere il calciatore a tempo indeterminato.