Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Cagliari Gianluca Festa ha espresso i propri dubbi in merito alla notizia del possibile ritorno in rossoblu di Radja Nainggolan: "Non lo so. Dipende da come sta fisicamente. Se è il giocatore che abbiamo conosciuto nei precedenti anni in Sardegna sì, ma io non sono uno che ama le minestre troppo riscaldate".