Stefano Sensi entra nella scuderia di Federico Pastorello. L'annuncio lo ha dato lo stesso agente pubblicando su Instagram la foto che lo ritrae assieme al centrocampista del Monza, sua moglie Giulia Amodio e Tommaso Inzaghi, figlio del tecnico dell'Inter Simone, che collabora per la P&P Sport Management. "Felicissimo di annunciare il nostro ultimo cliente che entra a far parte della famiglia P&P Sport. Nuove sfide ci aspettano in futuro!! Buona fortuna Ste", il messaggio di Pastorello a corredo dell'istantanea.