Una volta esaurito il contratto in scadenza a giugno, Christian Eriksen saluterà il Manchester United. Per l'ex giocatore dell'Inter si prospetta infatti un ritorno all'Ajax, lì dove ha iniziato la sua carriera da professionista collezionando 163 presenze prima di partire per il Tottenham nel 2013. Secondo il Sun, il club di Amsterdam vuole ottenere un accordo a gennaio, quando Eriksen sarà in grado di parlare con altri club con l'avvicinarsi della free agency, ma rimarrà con lo United per il resto della stagione.

I giganti olandesi sarebbero disposti a proporre a Eriksen un contratto di tre anni, un accordo che potrebbe potenzialmente portarlo fino al ritiro. Non sono però gli unici interessati, con i club sauditi che tengono d'occhio la situazione.