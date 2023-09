Dopo oltre un anno di assenza dai campi di gioco, Henrique Dalbert ha esordito ufficialmente con la nuova maglia dell'Internacional de Porto Alegre. Il laterale ex Inter e Cagliari è stato schierato dall'inizio e ha giocato per 57 minuti nella sfida di Curitiba contro l'Atletico Paranaense che il Colorado ha perso per 2-1. Dalbert, che si è disimpegnato in maniera tutto sommato sufficiente, ha poi lasciato il campo per crampi, sostituito da René.