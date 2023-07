Sta per chiudersi a sorpresa l'avventura non propriamente indimenticabile di Ivan Perisic al Tottenham, che ha raggiunto appena un anno fa dopo essersi svincolato dall'Inter. Il 34enne croato, secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, sarebbe pronto a risolvere il suo contratto con gli Spurs per fare ritorno all'Hajduk Spalato, dopo aver militato nelle giovanili del cub dal 1995 fino al 2006. Una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso.