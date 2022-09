Ospite di 'Stasera c'è Cattelan' su Rai 2, Daniele De Rossi racconta le sue sensazioni su tanti ex allenatri avuti in carriera. Diversi di questi, come Luciano Spalletti e Antonio Conte, vantano anche un passato sulla panchina dell'Inter: "Le cose che ci diceva Spalletti tanti anni fa sono all'avanguardia anche oggi. Capello era di un'altra generazione ma mi ha insegnato tanto come gestire lo spogliatoio. Conte, invece, sapeva tirare delle cose da ogni giocatore che non pensavi di avere", le parole dell'ex centrocampista della Roma.