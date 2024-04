Dai microfoni di Radio Marte, Oscar Damiani commenta le voci sul possibile approdo di Antonio Conte al Napoli per la prossima stagione: "Penso sia difficile che Conte accetti Napoli, Antonio è abituato a fare scelte importanti sui calciatori, ad avere ingaggi alti. Però Conte è uno che ha grande personalità ed autostima, sarebbe una bella sfida da raccogliere quella di Napoli. Mi piacerebbe vedere Conte in una piazza come questa".