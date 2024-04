"Sono contento di questa stagione a Manchester a livello personale". A parlare è Diogo Dalot, terzino portoghese che nell'esperienza con i Red Devils ha conosciuto anche l'ex portiere dell'Inter André Onana: "Va in crescendo - assicura a Cronache di Spogliatoio -. Ovviamente non ha iniziato al meglio: lo scorso anno è stato fantastico e le pressioni erano altissime appena è arrivato allo United. Ha trovato una realtà completamente diversa: anche all’Inter le aspettative sono grandi ma qui è completamente diverso, anche solo per cultura e per tipologia di campionato, che è differente dalla Serie A. L’inizio per lui è stato un po’ scioccante ma gli ultimi mesi sono stati positivi per lui".

Essendo un ex del Milan, squadra stasera avversaria dell'Inter nel potenziale derby-scudetto, Dalot viene poi incalzato anche su Stefano Pioli: "Un piacere lavorare con lui, un bravo manager e soprattutto umano. Il suo rapporto con i giocatori è top, nessuno di disconnette con lui, neanche chi gioca. Ho only good things con lui. Ricordo una volta in cui mi ero allenato molto bene per tutta la settimana, ma arrivati alla partita mi mise in panchina. Davanti a tutti nello spogliatoio mi ha usato come esempio, mettendo in mostra la mia attitudine. Non è semplice ammettere una scelta del genere per un tecnico, ma se hai un bel rapporto con tutti, anche con chi non gioca, puoi permettertelo".