Cordaz e Brozovic inseparabili anche in Arabia. Dopo aver cantato insieme in auto la canzone Tango di Tananai i due, che stanno condividendo una nuova tappa della loro carriera all'Al-Nassr, si sono resi ancora una volta protagonisti sui social con un nuovo siparietto. Questa volta Brozo e Cordaz si sono concessi ad una grigliata documentata sui social dal croato.