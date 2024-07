Il 27 luglio l'Inter festeggia Goran Pandev, uno degli eroi del Triplete che spegne oggi 41 candeline. "Umiltà, impegno e talento. Sono solo alcune delle caratteristiche messe in campo da Goran Pandev nei suoi anni in nerazzurro" scrive Inter.it che omaggia poi il macedone ripercorrendo la sua carriera in nerazzurro con tre curiosità:

CRESCIUTO NEL SETTORE GIOVANILE

Nell'estate del 2001 arriva nel settore giovanile dell'Inter. Vince il campionato Primavera e il torneo di Viareggio.

SEI TROFEI IN NERAZZURRO

Dal suo ritorno in nerazzurro, nel gennaio 2010, ha contribuito in maniera fondamentale alla vittoria di 6 trofei: 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Mondiale per Club e la Champions League del 2010.

GOL PESANTI

Con la maglia dell'Inter ha realizzato otto reti in 69 presenze. Tre gol sono ancora negli occhi dei tifosi: quelli realizzati nel derby contro il Milan, nella finale del Mondiale per Club contro il Mazembe e negli ottavi di finale di Champions contro il Bayern Monaco.

A Goran i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi.