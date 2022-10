Intervenuto in conferenza stampa della vigilia di Eintracht Francoforte-Tottenham, Antonio Conte ha lanciato una delle sue solite frecciatine a chi contesta il suo modo di giocare: "Cerco di mettere la squadra migliore, di scegliere la squadra migliore (risponde a proposito di Djed Spence, ndr). Se si fidano di me va bene, se non si fidano di me allora sono l'allenatore e devo prendere la decisione migliore per il Tottenham. In Inghilterra molte volte le squadre subiscono 6,7 gol. Nella mia carriera non è mai successo. Non mi piace giocare aperto, concedere molto spazio, subire 6,7, 8 gol. Penso di poter insegnare calcio... a molte persone".