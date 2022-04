Compie oggi 56 anni Ruben Sosa, ex attaccante dell'Inter dal 1992 al 1995: tre stagioni in cui ha segnato 50 gol in 104 presenze, con una delle medie realizzative più alte della storia interista. Arriva dal sito ufficiale del club nerazzurro l'augurio di buon compleanno da parte di società e tifosi per uno dei giocatori più apprezzati dal pubblico interista negli anni Novanta.