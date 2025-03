Cena di famiglia, come l'ha definita lo stesso Cuchu, quella immortalata e pubblicata sui social da Esteban Cambiasso che non dimentica mai l'affetto che lo lega al suo ex 'presidentissimo', Massimo Moratti. L'argentino è ormai un italiano d'adozione, è in Italia difatti che ha messo radici anche dopo la separazione dalla sua Beneamata, arrivata nel 2014, dopo dieci lunghi e leggendari anni durante i quali ha vinto praticamente tutto, tre prima di dire addio al calcio pronunciato a termine della parentesi biennale dell'Olympiacos dove l'ex 19 dell'Inter si era trasferito dal Leicester, club che aveva sposato dopo l'addio alla squadra di Milano.

Tra un impegno di lavoro e la passione per il calcio, il Cuchu non dimentica la 'famiglia', specie quella nerazzurra e anche un po' quella d'adozione nel Bel Paese. A non poter che far parte di questa famiglia è ovviamente Massimo Moratti, il 'papà' di tutta l'Inter del Triplete, come più volte definito dagli stessi protagonisti. E di tanto in tanto l'argentino si concede una cena con 'papà' Massimo, felicemente ritratto al fianco di Cambiasso e del figlio Angelo Mario. "Sempre famiglia" si legge, non a caso, nel post pubblicato su Instagram qualche ora fa da Esteban.