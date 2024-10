Intervenuto in conferenza stampa insieme ad Enzo Maresca alla vigilia della sfida di Conference League contro il Gent, Cesare Casadei ha fatto un bilancio di questa sua esperienza in Inghilterra: "La scorsa stagione è stata abbastanza difficile. Gli ultimi sei mesi non ho giocato molto, non ero molto felice, tutti voglio giocare. Quando ho visto arrivare Maresca ero emozionato, ci conoscevamo già. Il mio obiettivo è diventare un giocatore del Chelsea, un giocatore importante per questa squadra. Farò sempre del mio meglio per questa squadra, per continuare a migliorare, avendo l'obiettivo di diventare una parte importante di questa squadra".

Casadei parla poi delle voci di mercato estive: "È stata una mia decisione di restare e non andare in prestito. L'ultima stagione non è stata facile per me. Stavo pensando a quale fosse la soluzione migliore per me. Ma nel momento in cui ho parlato con l'allenatore, ero sicuro al 100% che la decisione di restare sarebbe stata la migliore per me. Un prestito a gennaio? Non ci penso in questo momento. Penso solo partita per partita, allenandomi ogni giorno. Non sto pensando di andare in prestito a gennaio se non avrò tempo per giocare al momento".