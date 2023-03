Quella all'Inter "è stata e resterà per me un'esperienza indimenticabile". Parola di Alessandro Capello, classe '95 che ai microfoni di Tuttoc.com ricorda brevemente il periodo trascorso nella Milano nerazzurra a cavallo tra il 2013 ed il 2014: "Trovarsi di fronte a campioni di quel calibro è un qualcosa che non accade spesso, quindi il trascorso all'Inter resterà per sempre nella mia mente", le parole dell'attuale attaccante ora in forza alla Carrarese.