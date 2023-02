Esteban Cambiasso ha un futuro assicurato da allenatore. L'investitura pubblica di José Mourinho non può che aver reso fiero il Cuchu che, incalzato durante lo studio di Sky Sport da Alessandro Del Piero con la domanda su quando si metterà in gioco, ha fatto capire che la voglia di sedersi presto sulla panchina di una squadra è tanta: "Ho la patente, troveremo la macchina. Devo ringraziare Mourinho che ha speso 2' per parlare di me. Io di lui potrei parlare delle ore, sono parole che fanno bene, soprattutto l'auspicio che fa quando dice che posso diventare suo collega a grandi livelli".