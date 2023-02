L'azionariato popolare per salvare il Brescia, alle prese con un momento drammatico sia sul fronte sportivo con la squadra penultima in classifica in Serie B, che societario con le ire dei tifosi nei confronti del presidente Massimo Cellino . Il quotidiano BresciaOggi riporta le parole su Facebook dell'avvocato Alberto Scapaticci, che annuncia l'intenzione di lanciare un'iniziativa di azionariato diffuso con l'aiuto di un suo grande amico, vecchia conoscenza delle Rondinelle ma anche dell'Inter: " Io e Alessandro Altobelli vorremmo promuovere un’iniziativa di azionariato popolare per restituire il Brescia Calcio ai bresciani .

Si tratta di cercare finalmente di passare dalle parole ai fatti, posto che l’attuale presidente ha manifestato di voler cedere la società da lui presiedutaScapaticci assicura di essere mosso «dalla passione e dall’amore per i colori biancazzurri. Inutile protestare contro i Cellino di turno o sperare nell’avvento di proprietà straniere. Il Brescia va affidato non solo a chi ha possibilità, ma soprattutto a chi ne ha a cuore le sorti. Io, nel mio piccolo, sono disposto a fare un sacrificio economico per la squadra per la quale tifo fin da bambino". Interpellato a riguardo, Altobelli preferisce aspettare gli eventi: "Prima di tutto mi auguro che il Brescia si salvi, poi per qualsiasi progetto serio sono a disposizione".