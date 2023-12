Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Roma, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi interloquisce con Borja Valero, suo ex compagno anche all'Inter nel primo anno di Antonio Conte. Rivelando che lo spagnolo rappresenta per lui una sorta di mentore: "Borja era il professore, diceva sempre le cose giuste. Piacerebbe sapere anche a me cosa mi avrebbe detto nella mia situazione, ma penso che avrebbe detto la stessa cosa che ho detto io".