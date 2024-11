L'incrocio in Conference League con la Fiorentina evoca dolci ricordi a Vid Belec, oggi portiere dell'APOEL Nicosia, con un passato in Italia anche all'Inter: "L'esperienza più bella è stata quella vissuta a Milano perché facemmo il Triplete, poi ricordo con piacere la promozione con la Salernitana", ha spiegato in conferenza stampa lo sloveno. Prima di svelare che il nerazzurro gli è rimasto nel cuore: "Seguo ancora la Serie A con molto interesse e tifo sempre Inter".