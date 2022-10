Meteora dell'Inter nella stagione 2014, Ruben Botta non incrocerà il suo destino con la sua ex squadra a gennaio, a San Siro, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Un rammarico per l'argentino, trequartista del Bari, ieri eliminato dal Parma: "Spiace perché avremmo voluto vincere e regalarci gli ottavi contro l'Inter. Dobbiamo voltare pagina. Contro il Frosinone vogliamo tornare alla vittoria", ha detto a margine della sfida del Tardini.