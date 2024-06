"Innanzitutto desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie". Sono queste le prime parole rilasciate da Roberto Baggio all'ANSA (attraverso il manager Vittorio Petrone) dopo che ieri sera, durante Spagna-Italia, almeno cinque persone armate hanno fatto irruzione nella villa ad Altavilla vicentina.

Divin Codino, ferito nella colluttazione con i malviventi e rinchiuso in una stanza con i suoi famigliari, racconta così l'accaduto: "In simili circostanze può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura".