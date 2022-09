Volato in Austria, dove ha raggiunto la Nazionale, l'attaccante del Bologna ed ex Inter Marko Arnautović, oggi capocannoniere della Serie A, ha risposto in merito alla classifica dei marcatori: "Non mi interessa anche se sono soddisfatto dei sei gol. Penso sempre alla squadra e sei punti in sette partite sono pochi. Le nostre ambizioni sono superiori e valiamo di più, ma dobbiamo dimostrarlo in campo" ha detto dal ritiro della Nazionale austriaca.