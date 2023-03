"José è una leggenda, lo adoro. È quello che noi chiamiamo un vero capo. È un leader". A descrivere così José Mourinho è Tammy Abraham, attaccante della Roma intervistato da FourFourTwo anche per disegnare un identikit dello Special One: "Quando parla, lo si ascolta. Sa come gestire i suoi uomini, è uno dei migliori al mondo in questo. Sa come guidarti, come entrare davvero nella tua testa - sottolinea l'inglese -. Anche se stai facendo un ottimo lavoro, cercherà comunque di farti fare di più. Non è mai soddisfatto, vuole sempre di più. Prima della semifinale di Conference League contro il Leicester abbiamo giocato una partita di campionato e pensavo di star disputando una bella gara.