Pareggia 0-0 il Salisburgo contro l'Austria Vienna fuori casa e viene graziato, restando così in vetta. La squadra di Struber è stata raggiunta in vetta dallo Sturm Graz, avversario dell'Atalanta in Europa League che ha vinto 3-0 in casa dell'A. Klagenfurt, ma poteva anche essere superata se Schmidt non avesse fallito il calcio di rigore all'89', un minuto dopo l'espulsione di Martins, che aveva garantito ai rivali dell'Inter in Champions League anche la superiorità numerica.