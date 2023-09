Bernhard Seonbuchner, direttore sportivo del Salisburgo, ha reagito così, a caldo, subito dopo il sorteggio dei gironi di Champions League che ha inserito gli austriaci nel girone con Inter, Benfica e Real Sociedad: "Questa è la Champions League, un torneo in cui giocano le migliori d'Europa - le sue parole ai canali ufficiali -. Dobbiamo partire dal presupposto che non sarà facile, è un girone ambizioso, dato che affrontiamo squadre davvero top. Vogliamo giocare nuovamente con il nostro stile di gioco in queste partite, in casa si spera davanti a uno stadio sempre pieno.

Con il miglior supporto possibile, puntiamo a essere in Europa la prossima primavera. È una grande sfida, ma crediamo di potercela fare".