Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo a 28 giorni dall'infortunio rimediato con la Svezia nella sosta delle Nazionali successiva a Udinese-Milan 3-1, sua unica presenza stagionale da titolare con i rossoneri nella quale aveva segnato il gol più anziano della storia del Diavolo. Stando a quanto riporta Sky Sport, Ibra ha svolto nella seduta odierna anche la partitella a Milanello, motivo per cui non è da escludere una sua convocazione per il match contro il Lecce di domenica sera.

Quel che è certo è che l'ex Inter non prenderà parta ell'euroderby di Champions, non essendo stato inserito nella lista UEFA.