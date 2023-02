Fuori dalle ultime convocazioni di Sergio Conceição per le ultime due partite, l'attaccante del Porto Otávio sta cercando di accorciare il periodo di recupero per essere convocato per la trasferta di Champions League a San Siro contro l'Inter. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano O Jogo, il nazionale portoghese si è recato in Brasile la scorsa settimana per ricorrere ai metodi della medicina tradizionale per riprendersi dall'infortunio muscolare alla coscia destra patito di recente e, quindi, cercare di accorciare l'assenza, inizialmente prevista per sei settimane, a circa tre.