Parlando per il sito ufficiale del Manchester City, Kevin de Bruyne, motore della formazione di Pep Guardiola, dopo la vittoria nella finale di FA Cup contro il Manchester United si prepara alla finale di Champions League contro l'Inter che può valere il Treble per i Citizens. Senza pensare alla pressione che può generare un obiettivo simile: "Non mi sembra ci sia alcuna pressione. Abbiamo già fatto una grande stagione e penso che cercheremo di essere pronti al meglio possibile e andremo a Istanbul e giocheremo un'altra grande partita. È stata una stagione incredibile e speriamo di poterla rendere ancora migliore".