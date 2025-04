Harry Kane tiene un po' in ansia il Bayern Monaco per le sue condizioni fisiche. Il bomber inglese, anche ieri in rete contro l'Augsburg, si è presentato in zona mista al termine del match un'evidente fasciatura alla caviglia, augurandosi non si trattasse di nulla di grave (RILEGGI QUI).

La BILD riporta altre parole dell'attaccante dei bavaresi che non si è detto preoccupato in vista del doppio scontro contro l'Inter ai quarti di finale di Champions League: "Mi sono slogato la caviglia nell'azione appena prima del cartellino rosso. Penso che vada bene. La caviglia è un po' gonfia, ma ci sono abituato. Ho avuto qualche infortunio alla caviglia prima, questo è solo uno di poco conto. Non sono preoccupato".

Harry Kane: "I sprained my ankle in the scene just before the red card. I think it's okay. The ankle is a bit swollen, but I'm used to that. I've had a few ankle injuries before, and this is just a minor one. I'm not worried." [@BILD] pic.twitter.com/u2NJsrtFGg