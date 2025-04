Il Bayern Monaco si trova di fronte a una situazione difficile sul piano degli infortunati a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro l'Inter in programma martedì sera. Musiala non ci sarà sicuramente contro i nerazzurri dopo il problema muscolare accusato contro l'Augsburg, mentre al termine della partita Harry Kane si è presentato in zona mista con un'evidente fasciatura alla caviglia: "Spero non sia nulla di grave", ha detto il centravanti inglese. Nelle prossime ore si capirà di più relativamente alle sue condizioni.

🚨 @HKane mit bandagiertem Knöchel nach dem Spiel gegen @FCAugsburg “Hoffentlich ist es nicht allzu schlimm, drücken wir mal die Daumen.” pic.twitter.com/NE24zsxuCg — Flo Schimak (@FloSchimak) April 4, 2025