Dopo il successo ottenuto contro l'Inter in Champions League, il Bayer Leverkusen si conferma in campionato superando in trasferta per 2-0 l'Augsburg al termine di un match comunque complicato, risolto dalle reti di Martin Terrier e Florian Wirtz nel primo tempo. Il tecnico del Werkself Xabi Alonso, nel dopo partita, non ha esitato a rendere l'onore delle armi all'avversaria: "L'Augsburg è un avversario quasi più ostico dell'Inter. La cosa che mi è piaciuta è che qui abbiamo fatto una bella partita. Dopo lo sforzo di martedì contro l'Inter eravamo pronti ad affrontare un match ancora più duro qui ad Augusta. Loro hanno fatto sempre molto bene in casa, quindi non era semplice. Ma grazie all'ottima mentalità e alla qualità della rosa che siamo riusciti a mostrare abbiamo vinto. Questo era quello che volevamo", ha affermato.