E' il turno di Kevin De Bruyne di presentarsi in conferenza, queste le sue parole raccolte dall'inviato all'Ataturk Olympic Stadium.

Sei al Manchester City da tanto tempo e fai parte della famiglia, siete molto vicini a rivincere, sarebbe grandioso. Come vi sentite?

"E da parecchio che sono in questa squadra, sono stati incredibili gli 8 anni qui, ci sono stati tanti momenti bellissimi. Partecipiamo da tanto tempo alla Champions ma non l'abbiamo mai vinta, ci viene sempre ribadito. Ora vorremmo vincerla: per i tifosi, il club, per noi. Sarebbe eccezionale".

Inzaghi ha detto che il City è una delle migliori squadre in Europa e siete favoriti. Quale fattore particolare ha il City per essere definita la migliore?

"Ringrazio l'allenatore dell'Inter ma abbiamo lavorato duro per fare del nostro meglio, abbiamo giocato tante partite e vinto tanti trofei in Inghilterra, tutti sanno come giochiamo, faremo lo stesso domani".

Che soddisfazione vi dà essere a una partita dalla tripletta?

"C'è stata in mezzo una pausa mondiale un po' strana, ma quando si torna dalla coppa del Mondo si torna a giocare e sono orgoglioso e felice di quanto abbiamo ottenuto come squadra. Ci manca solo quest'ultimo passo. Abbiamo giocato bene, tanti ragazzi hanno fatto una stagione incredibile e siamo contenti".

C'è una bella chimica tra voi giocatori.

"Preferisco mia moglie (ride, ndr). Scherzi a parte ci si capisce al volo tra di noi, anche Haaland ha cominciato subito a segnare tanti gol e questo va avanti da tante partite, speriamo faccia il suo dovere anche domani".

Che tipo di partita ti aspetti?

"Sappiamo come gioca l'Inter, una squadra molto compatta, gioca col 3-5-2 e ha sempre questo sistema con due attaccanti, buon possesso palla e terzini che corrono molto sulle fasce. Sappiamo che difendono benissimo, non sarà una partita aperta, non succede spesso nelle finali, non dobbiamo innervosirci se non ci saranno molte occasioni da gol. Dobbiamo stare tranquilli e fare il nostro gioco, troveremo dei varchi e segneremo".

Come vedi l'Inter dal punto di vista tecnico? E' insolito affrontare un 3-5-2?

"In Premier tante squadre di fascia basse giocano con 5 in difesa, però poche con due attaccanti, ma l'Inter rispetto alle squadre inglesi che adottano la difesa a tre lo fa sempre. Ci vorrà uno sforzo da parte nostra".

Vincere per voi è un sogno o un ossessione?

"Ogni giocatore sogna di vincere la Champions, se ci si riesce si raggiunge uno dei migliori traguardi di squadra. Competere ogni anno è qualcosa di fantastico, domani possiamo coronare questo sogno".

Sentite un'atmosfera diversa rispetto all'ultima finale?

"L'ultima volta non eravamo all'altezza e bisogna accettarlo. Domani ve lo dirò dopo la partita se sarà stato diverso. Abbiamo un'altra opportunità per dimostrare di poterla vincere".

Un'altra finale una settimana dopo la FC Cup.

"Sì abbiamo giocato contro lo United una settimana fa ma potrebbe essere una cosa positiva giocare due finali a poca distanza. Io mi preparo come sempre, niente di speciale".

Quante energie avete allora ancora in corpo?

"Tutti avranno abbastanza energie domani, se sei in forma puoi gicoare tutto l'anno. Mentalmente è più stancante e a volte ci vorrebbe una pausa ma domani non sarà un problema. CI sarà tanta energia da entrambe le squadre, dopo la stagione finirà e ci si potrà rilassare".