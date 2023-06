"Wow... che stagione! Lo dico davvero col cuore". Comincia così il messaggio scritto su Twitter con cui Jack Grealish, fantasista del Manchester City, ha voluto celebrare la leggendaria cavalcata della squadra di Pep Guardiola, la seconda inglese capace di conquistare il Treble dopo lo United.

"L'intera stagione è stata incredibile, ma soprattutto l'ultimo fine settimana è stato il miglior fine settimana della mia vita - le parole dell'ex Aston Villa della notte di Istanbul -. Vincere la Champions League e soprattutto il Triplete era qualcosa che potevo a malapena sognare quando ho firmato per il City. Voglio solo ringraziare tutti i fan per l'incredibile supporto settimana dopo settimana e anche tutto lo staff del City, specialmente quelli dietro le quinte che le persone non vedono e che contribuiscono così tanto! Che club!!".