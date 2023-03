Dici Inter-Benfica e il ricordo di Simao Sabrosa va subito all'incrocio nella Coppa Uefa del 2003-2004. E ai microfoni di BTV , il dirigente del club Encarnado ripensa a quelle serate: "Fu un doppio confronto bellissimo. In casa abbiamo fatto un'ottima partita ma non siamo riusciti a segnare, poi a Milano abbiamo perso per 4-3 con una grande prestazione di Nuno Gomes, purtroppo siamo usciti di scena". A metà aprile, sarà di nuovo sfida con i nerazzurri: "Nel nostro stadio siamo molto forti con l'atmosfera che i nostri tifosi creano attorno alla squadra.

L'Inter è un club con una grande tradizione in Europa, attualmente secondo nel campionato italiano e merita tutto il nostro rispetto. Non ci sono favoriti in questa fase. Giocare in casa all'andata non ci dà un vantaggio, ma avremo sicuramente una bella atmosfera nel nostro stadio. Chi in semifinale? Prima dobbiamo giocare i quarti, battiamo l'Inter e poi penseremo a Napoli o Milan".