Impegno in Coppa del Portogallo domani per il Benfica di Roger Schmidt, che prima di ospitare l'Inter in Champions League ospiterà il Famaliçao. Benfica che nei giorni scorsi si è visto infliggere dalla UEFA la punizione di un altro match europeo in trasferta da disputare senza tifosi al seguito, sentenza che non permetterà ai sostenitori biancorossi di recarsi a Salisburgo per l'ultimo match del girone di Champions League, in quello che potrebbe rivelarsi lo spareggio per l'Europa League.

Il tecnico tedesco si esprime in merito durante la conferenza stampa: "Non è una bella cosa. Contro l'Inter abbiamo già giocato una trasferta senza tifosi, abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Quello che hanno fatto non è bello, perché lo stadio deve essere un luogo sicuro per tutti. Possono appoggiarsi alle balaustre, ma senza costituire pericolo per le altre persone. Tutti i nostri fan sono danneggiati a causa di una minoranza che ha fatto questo. Non va bene e renderà la partita più difficile a Salisburgo".