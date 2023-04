"Ci sentiamo positivi". Lo ha detto Roger Schimdt, tecnico del Benfica, parlando in esclusiva con Eleven Portugal, a poche ore dal secondo round dei quarti di finale di Champions League che opporrà le Aguias all'Inter. "Veniamo da una sconfitta che ci ha deluso, ora dobbiamo tornare al nostro stile di gioco", ha aggiunto il tedesco.

E' più difficile per il Benfica andare oltre le difficoltà in questo momento specifico della stagione?

"Ovviamente il risultato dell'andata non è stato buono per noi, abbiamo perso una grande opportunità nel nostro stadio. Sappiamo che è difficile rimontare una squadra come l'Inter, con molta esperienza e qualità individuale. Giocheremo nel loro stadio, in una situazione davvero difficile, ma non è impossibile. E' un peccato non aver segnato il 2-1 alla fine del match d'andata perché sarebbe stato più semplice, ma anche domani (stasera, ndr) possiamo fare gol, sarà importante segnarlo. Dobbiamo crederci, l'importante è stare focalizzati su quello che dobbiamo fare".

L'Inter concede poco, è importante segnare il primo gol molto presto?

"Sarebbe meglio. Noi dobbiamo giocare all'attacco, col nostro stile, al top del livello. Dobbiamo esere pronti in ogni momento del match, mostrando le nostre qualità nel creare occasioni.

Come sta la squadra fisicamente?

"Molto bene".