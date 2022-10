L'infortunio occorso lo scorso 13 settembre a Lucas Hernández, nel finale di Barcellona-Bayern, è peggiore del previsto. Stando a quanto riportano i colleghi tedeschi di Sport1, il difensore francese, che sarebbe dovuto rimanere ai box per 4-6 settimane, ora rischia di non riuscire a recuperare in tempo per le ultime gare prima del Mondiale, compresa quella di Champions League contro l'Inter, in programma il prossimo 1° novembre. Nessuno in casa bavarese vuole fare previsioni, ma allo stato attuale non è detto che il giocatore riesca a recuperare in tempo per Qatar 2022.