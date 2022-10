Brutto episodio nel finale del primo tempo della sfida di ieri tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco: al 45esimo, Jude Bellingham ha colpito in pieno volto con una pedata il terzino del Bayern Alphonso Davies, costretto a lasciare la partita e recarsi all'ospedale. Oggi, i bavaresi hanno comunicato che il giocatore canadese ha riportato un trauma cranico e sta bene, anche se ovviamente ha dovuto saltare l'allenamento odierno di preparazione alla gara di Champions League contro il Viktoria Plzen. "Voglio solo ringraziare tutti per i messaggi. Non vedo l'ora di tornare presto in campo", ha scritto Davies su Instagram.