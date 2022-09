Il Bayern Monaco ha fatto valere subito la legge del campo nelle prime due partite del girone C di Champions League, battendo le concorrenti dirette, Inter e Barcellona, senza concedere loro neanche un gol. Una statistica che rende orgoglioso Lucas Herndandez, peraltro capace di essere decisivo anche nell'area avversaria contro i catalani: "Dovremmo affrontare ogni partita come se fosse una finale - ha spiegato il francese a Tz -. Quando lo facciamo, come contro l'Inter o il Barcellona, vediamo quanto possiamo essere davvero forti in difesa".