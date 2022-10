Credi nei miracoli? Questa la domanda chiave posta da un giornalista in conferenza stampa a Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco che potrebbe determinare l’eliminazione ufficiale dalla Champions League dei catalani. "Abbiamo una piccola speranza - ha risposto l'ex numero 6 blaugrana -. Siamo in una situazione molto scomoda, ci sono tanti numeri che dobbiamo ribaltare: sono sempre positivo, ma qui non dipendiamo da noi stessi. Non dobbiamo perdere la mentalità: dopo il Clásico sembrava un disastro e abbiamo reagito bene contro due rivali forti (Villarreal e Athletic Bilbao, ndr). Dobbiamo continuare a dimostrare che possiamo competere contro questo tipo di rivali, a prescindere da quello che succede a Milano".