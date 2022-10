Rammarico in casa Barcellona. Lo mostra il presidente Joan Laporta nella conferenza stampa al termine della sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco: "Purtroppo il miracolo non è avvenuto. Dobbiamo ringraziare i tifosi perché in una partita molto difficile hanno incoraggiato i giocatori e la squadra. Abbiamo i migliori tifosi del mondo. Una gara emotivamente difficile giocare, dopo aver visto la partita dell'Inter tutti insieme, che per noi è stata una tortura”.