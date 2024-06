L'Italia deve resettare velocemente per arrivare alla gara decisiva di Euro 2024 contro la Croazia di lunedì prossimo con la mente sgombra da pensieri negativi di eliminazione, dopo la bruttissima prova con la Spagna. A dirlo è Francesco Totti, nel corso di un'intervista con Sky Sport: "Dobbiamo metterci tutto alle spalle, davanti avevamo una grande squadra, ben messa in campo, con dei fuoriclasse - la premessa del Pupone -. Hanno fatto una partita perfetta. Noi non siamo stati l'Italia che tutti si aspettavano. L'importante è passare il turno, dobbiamo voltare pagina e pensare alla Croazia. Chi sarà decisivo? Uno vale l'altro, spera che faccia la differenza il gruppo perché lo meritano il mister e i ragazzi".