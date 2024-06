Intervistato da Betsson Sport in vista dell'inizio degli Europei, Francesco Totti parla così della kermesse iridata che sta per cominciare in Germania: "La finale più bella potrebbe essere Italia-Francia. Come nel 2006. Una squadra che potrebbe vincere l'Europeo? Con una competizione del genere ci sono squadre e giocatori molto forti, quindi non è facile. Da italiano spero l'Italia", dice l'ex capitano della Roma aggiungendo che comunque ci sarà da tenere d'occhio sia la Francia che la Germania.

Totti ha anche sottolineato l'importanza del gruppo nelle competizioni internazionali: "Ogni singolo giocatore può fare la differenza, però in questo tipo di competizioni il gruppo è quello che può dare qualcosa in più; è più l'organico che il singolo. Un nome? Spero un calciatore italiano: Mateo Retegui o Lorenzo Pellegrini".

Il Pupone ha poi espresso il suo apprezzamento per la nazionale italiana: "Gli azzurri agli ottavi? La competizione è molto difficile, ma l'Italia deve scendere in campo con l'obiettivo di poter fare il meglio possibile. Hanno un grande allenatore e se lo seguiranno potranno arrivare più avanti degli ottavi. Una nazionale rivelazione? Il bello del calcio è anche questa improvvisazione: non c'è una squadra in particolare, ma se dovessi fare una previsione direi che una squadra come la Danimarca potrebbe essere una rivelazione".