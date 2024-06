Giustamente raggiante il ct della Svizzera Murat Yakin al termine della grande partita di Berlino con la quale i rossocrociati hanno estromesso l'Italia dalla competizione. Ai microfoni della RSI, Yakin esalta la prestazione dei suoi uomini: "Faccio i complimenti a tutta la squadra. È stata una grande prestazione, i ragazzi hanno lottato dal primo all’ultimo minuto. È stata una partita incredibile, abbiamo mostrato un calcio bello e vincente. Sì, è la mia vittoria più importante, lo possiamo dire. Peccato non essere andati prima in vantaggio. Mi sono detto che se andava avanti così anche nel secondo tempo, e gli italiani non cambiavano atteggiamento, avremmo continuato a dominare. Con il 2-0 abbiamo fatto un grande passo avanti. Peccato per il rischio di Schär, ho avuto un attimo di paura, ma non abbiamo mai avuto nessun dubbio di poter vincere”.