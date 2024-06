"I nostri tifosi per noi sono sempre fondamentali e sappiamo che ci sono anche quando non li vediamo. Sappiamo che sono lì a spingere tutti dalla stessa parte, è per questo chi gioca contro l'Italia lo fa malvolentieri perché sanno che siamo un popolo compatto per amore e passione per questo sport". Così Luciano Spalletti, intervenuto a Sky Sport, presentando la sfida di questa sera contro la Spagna valida per il secondo match di Euro 24, risponde a proposito della grande partecipazione azzurra sugli spalti.

Oggi è l'esame di maturità di questa squadra?

"È vero. Questa qui è una partita che ha qualcosa in più. Non c'è un prima e un dopo a questa partita, è veramente la sfida estrema che determina quella cosa che in pochi riescono a godersi. Sono convinto che la squadra farà di tutto per ripetere la gara dell'altra sera e passerà soprattutto da lì: se saremo bravi a togliere agli spagnoli il pallino del gioco, diversamente sarà una partita davvero difficile".